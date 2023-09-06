دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي المصري، عمر أديب تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة علق فيها على ارتداء اللاعب الفرنسي، كريم بنزيما الثوب السعودي مقارنة ردة الفعل لو قام هو بارتداء الثوب خلال حصور حدث عام.

جاء ذلك بتدوينة لعمرو أديب على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "طبعا انا لو كنت لبست التوب السعودي وحضرت اي حاجه في المملكة كانت الدنيا حتتقلب واسمع اتهامات العمالة والبيع اما اخونا بنزيمه عادي جدا لا حد من بره ولا من بلده قاله بم.. بصراحه فيه حاله غريبه اليومين دول.. وعلى العموم هي فرصه برضه البس توب الكام يوم الجايين اما اروح المملكة مريح ومشرف".

وكان المهاجم الفرنسي قد حضر قرعة مونديال الأندية، لكون فريقه الذي انتقل إليه حديثا، اتحاد جدة، أحد المشاركين في البطولة، بصفته بطل دوري البلد المضيف.

وكان بنزيما قد نشر صورة له بالثوب السعودي على صفحته بمنصة انستغرام في حين نشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر فيه بنزيما خلال حضور الحدث في جدة.