دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على مدون وجه انتقادات له وما قاله عن سبب انضمام لاعبين عالميين إلى الدوري السعودي وسط جدل مستمر على مدى أيام.

وكتب صاحب حساب، BANDAR ABDULLAH بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): " الأمير عبدالرحمن بن مساعد هو الذي فتح على نفسه الباب حينما اختزل سبب قدوم اللاعبين للسعودية من أجل (المال) فقط، وحينما حاول التقليل من تأثير رونالدو وأن الصندوق استقطبه كأول لاعب من باب الصدفة وليس عمل مخطط.. وأن الموضوع أشبه بالتسوق من الأندية!!"

ورد الأمير قائلا: " معيب ما تفعله بأن تكذب على لساني هذه تغريدتي فأين قلت إن الصندوق استقدمه من باب الصدفة.. ثم نعم اللاعبون العالميون جاؤا بسبب العروض المالية المجزية والا لما أتوا والله يعز اللي جابهم.. هذا ما ينقصني أن تزايد علي في حبي لبلدي".

وسبق وعلق الأمير السعودي على موضوع استقطاب لاعبين دوليين قائلا: "نحترم مصر ونجلها ( أكثر منك بالتأكيد) فنحن لا نرى أن الموسيقيين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن المغنيين والفنانين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن الإعلاميين المصريين يباعون لنشتريهم أما الثقافة المصرية نستفيد منها نعم ونفخر بها مثلما نستفيد من أي ثقافة في العالم ولذلك نمضي بخطى سريعة في التطور والنمو والتقدم ولا نشغل نفسنا بمراقبة ما يفعله غيرنا بل ننشغل في تطوير بلادنا وشعبنا ولذلك تقدمنا ونتقدم وسنتقدم أكثر بعون الله وفضله ثم بعزيمة شعب عظيم وقيادة عظيمة ."

وتابع الأمير بتدوينته السابقة: "أما بالنسبة للاعب الكبير محمد صلاح فنحن لا نسعى لشرائه بل لشراء عقده الذي بيع لأكثر من نادي منذ أن كان في نادي المقاولون الى أن وصل لليفربول وأصبح من أهم لاعبي العالم لذلك سعينا لشراء عقده ليساهم في الخطة الموضوعة لجعل الدوري السعودي من اهم خمس دوريات في العالم وسيكون كذلك وستراه وستعلق عليه بتعليق يفوق حنق تعليقك هذا ..إن جاء صلاح سيضيف للدوري السعودي وسنسعد به بين أهله وفي بلده وإن لم يأت لن يتأثر المشروع الرياضي السعودي وستتحقق أهدافه بعون الله ورغم أنفك.. كل الاحترام والحب والتقدير لمصر وكل ما عكس ذلك هو لك".