رابطة الدوري الإسباني تعلن عن دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب

(CNN) -- أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، السبت، أن مباريات الدوري في الدرجتين الأولى والثانية ستشهد الوقوف دقيقة صمت، تضامنا مع ضحايا وأسر الزلزال الذي ضرب المغرب، الجمعة.

وبحسب البيان، فإن مباريات الدرجة الثانية في المسابقة ستشهد الوقوف دقيقة صمت نهاية الأسبوع الحالي، بينما مباريات الدرجة الأولى في نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت رابطة الدوري الإسباني، في بيان: "ستلتزم لاليغا بالتنسيق مع الاتحاد الإسباني بالوقوف دقيقة صمت في مباريات الدرجتين الأولى والثانية من الدوري، كإظهار صادق للتضامن والدعم لعائلات وأصدقاء ضحايا الزلزال في المغرب"، وأضافت: "نود أن نعرب عن تعازينا الصادقة نيابة عن جميع الأندية".

وفي الوقت نفسه، أصدر اثنان من أكبر أندية الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة، بيانات لدعم ضحايا الزلزال.

في بيانه، أعرب فريق "الميرنغي" ورئيسه ومجلس إدارته عن "حزنهم الشديد وتضامنهم مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في الساعات الأخيرة" ، مضيفا: "يعرب نادينا عن مودته وتعازيه العميقة لعائلات القتلى وكل الشعب المغربي، كذلك نتمنى الشفاء العاجل للجرحى وننقل إليهم تضامننا ومودتنا".

فيما قال "الفريق الكتالوني" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنه "يتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا ‎زلزال_المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين".