دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه اللاعب السعودي السابق، ياسر القحطاني، رسالة إلى من وصفهم بأنهم يحاولون "الاصطياد في الماء العكر" بينه وبين مشجعي نادي الهلال وذلك بعد أن أثار جدلا بطريقة كتابته لاسم مدرب "الزعيم"، خورخي خيسوس.

وكتب القحطاني على "إكس"، تويتر سابقا: " أعتقد بأن الموضوع يخص أي هلالي فقط.. وأي هلالي بالنسبة لي يمون بحلوه وبمرّه... حتى لو كان فيه واحد أو اثنين منشحن او تلفظ مسموح والله يحلله ويبيحه.. فيه أضعاف أضعافه يمدحون ويمجدون بارك الله فيهم ووجودهم يكفي".

وأردف اللاعب السعودي السابق قائلا: "واللي يعرفني زين يعرف اني ما اقول رأيي عشان أحد.. ولا حتى أرد على أي تعليق.. سواء كان مدح أو ذم مع أو ضد.. اللي أقوله أقوله من راسي وبقناعتي.. فبالتالي ما راح أساساً أرد على أحد".

وختم القحطاني الملقب بـ"القناص" قائلا: "اللي يبي الإصطياد في الماء العكر من غير الهلاليين يجرب مع غيري يمكن يفلح".

وأثار لاعب الهلال سابقا جدلا بطريقة كتابته لاسم خيسوس بعد تعادل الهلال مع فريق أوزبكي في دوري أبطال آسيا، إذا كتب: "ياخي(سوس)"، ما دفع بعض الجماهير لمطالبته بحذف التغريدة.