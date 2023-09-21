دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حسم بايرن ميونخ قمة الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023، وذلك على حساب نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "أليانزأرينا"، الأربعاء.

وأحرز رباعية "البافاري" كل من ليروي ساني وسيرجي غنابري وهاري كين وماتياس تل، فيما سجل راسموس هويلوند وكاسيميرو (هدفان) ثلاثية "الشياطين الحمر".

وكان نادي ريال مدريد حقق فوزا في اللحظات الأخيرة، أمام منافسه يونيون برلين، إذ أحرز اللاعب جود بيلينغهام هدفا في الوقت القاتل، المحتسب بدل الضائع.

بينما تغلب نادي أرسنال على نادي آيندهوفن برباعية، ونابولي على سبورتينغ براغا بهدفين لواحد، فيما تفوق ريد بل سالزبورغ على بنفيكا بثنائية.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مباراة غلطة سراي وكوبنهاغن، وبهدف لمثله على مباراة إشبيلية ولانس، وبذات النتيجة على مباراة ريال سوسيداد وإنتر ميلان.