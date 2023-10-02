نشر الاثنين ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي ونادي سباهان أصفهان الإيراني بسبب "ظروف غير متوقعة"، وذلك بعد أن ذكرت قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية خروج بعثة الفريق السعودي من أرضية الملعب وتوجهها للمطار بسبب اعتراضها على وجود "صور ولافتات سياسية".

ونشر الاتحاد الآسيوي بيانا قال فيه: "تم إلغاء مباراة دوري أبطال آسيا بين سباهان والاتحاد والتي كان من المقرر أن تقام على أرضية ملعب نقش جهان في أصفهان بسبب ظروف غير متوقعة".

وأعاد الاتحاد الآسيوي التأكيد على "التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والمتفرجين وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

وأشار الاتحاد القاري إلى أن القضية سيتم تحويلها لـ"الجهات المعنية" في المرحلة المقبلة.

وذكرت قناة "الإخبارية" أن لاعبي الاتحاد رفضوا النزول إلى أرضية الملعب اعتراضا على وضع "صور ولافتات سياسية".

وأشارت القناة إلى أن لاعبي الفريق السعودي أبلغوا مراقب وطاقم حكام المباراة عن الصور واللافتات التي اعترضوا عليها وطالبوا بإزالتها قبل أن تُغادر بعثة الفريق إلى المطار لتعود إلى السعودية، وفقا للقناة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وجود تماثيل لقائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني في أرضية الملعب.