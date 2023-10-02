لأول مرة منذ 7 سنوات.. لحظة المصافحة بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض لاعبو نادي اتحاد جدة السعودي الدخول إلى أرض ملعب "نقش جهان"، الذي يستضيف مباراة "النمور" مع نادي سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا، مساء الاثنين.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن "الجهاز الإداري وبعض لاعبي الاتحاد هم من أبلغوا مراقب وطاقم حكام المباراة عن الصور واللافتات السياسية وطلبوا إزالتها حتى تقام المباراة في ظروف طبيعية".

وتداول مغرّدون عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة تُظهر وجود تمثال لقاسم سليماني في ممر الدخول إلى الملعب.

وذكرت "الإخبارية" أن "مراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين إزالة التماثيل واللافتات وتم الرفض من قِبل مسؤولي سباهان الإيراني".

وأفادت "الإخبارية" أن بعثة اتحاد جدة تتجه إلى المطار في طريقها للعودة إلى السعودية، "اعتراضًا على الممارسات غير المشروعة".

كان من المقرر أن يحل فريق "النمور" ضيفًا على منافسه سباهان أصفهان، في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

يأتي ذلك بعد مرور نحو شهر من إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتفاق الاتحاد السعودي مع نظيره الإيراني على إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب على أراضيهما، بدلاً من خوضها في ملاعب محايدة كما كان متبعًا منذ عام 2016.

في مارس/ آذار الماضي، وقعت المملكة العربية السعودية وإيران اتفاقًا لاستئناف العلاقات برعاية صينية، بعد 7 سنوات انقطاع العلاقات وتفاقم التوترات الإقليمية على هامش الخلاف بين البلدين.

خلال سنوات الخلاف، لعب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي قٌتل في غارة أمريكية في بغداد مطلع عام 2021، دورًا بارزًا في تعزيز نفوذ إيران الإقليمي، لا سيما في اليمن، بينما كان التحالف في اليمن بقيادة السعودية، في حرب مع الحوثيين المدعومين من طهران.