دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي سباهان أصفهان الإيراني أنه سيرفع شكوى ضد اتحاد جدة السعودي بعد انسحاب الثاني قبل مباراة الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المدير التنفيذي للفريق، محمد رضا ساكت، الثلاثاء.

ورأى ساكت أن النادي السعودي "طرح مطلبا خارج القضايا الرياضية وضد المبادئ المطروحة في كل مكان".

وأضاف المسؤول في النادي الإيراني قائلا: "قمنا بتنظيم الأمور اللازمة منذ أسابيع لإقامة مباراة وفق المعايير على مستوى دوري أبطال آسيا، وتم توفير الأرضية اللازمة لإقامتها بأفضل صورة ممكنة"، وفقا لإرنا.

وتابع الإداري في النادي الإيراني قائلا: " لقد استقبل نادي سباهان فريق الاتحاد السعودي بشكل جيد عند وصوله إلى إيران، وهو الأمر الذي لقي استحسان المدير التنفيذي لهذا النادي".

وأردف ساكت قائلا وفقا للوكالة الإيرانية الرسمية: "يوم الأحد في تمام الساعة 11:00 صباحاً، تم عقد اجتماع بحضور ممثلي الشؤون الأمنية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونادي سباهان والاتحاد السعودي، وتمت الموافقة على كل شيء".

وعن الملعب، قال الإداري في سباهان أصفهان: "إن ملعب نقش جهان حصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد كرة القدم ومنظمة الدوري منذ أكثر من عامين ونصف وشهد إقامة الكثير من المباريات فيه".

وأضاف الإداري الإيراني قائلا: "خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد قبل المباراة لم يتم طرح أي نقطة غموض وليس هنالك أي شيء من ذلك في محضر الاجتماع، وقام نادي سباهان بالتنسيق مع مراقب المباراة بوضع ملعب "نقش جهان" تحت تصرف نادي الاتحاد السعودي للتدريب عليه بالأمس (الاحد)، وقد أجرى هذا النادي جلسة تدريبية في نفس الملعب بالتصميم الحالي، وهم استحسنوا استضافتنا لهم".

وأردف ساكت قائلا: "إن جماهير نادي سباهان، رجالا وسيدات، حضروا إلى الملعب بكثافة لمشاهدة المباراة وكان سفير المملكة العربية السعودية ضيفنا، ولكن تم طرح بعض الأمور من قبل مراقب المباراة وهو ما طالب به الاتحاد وكانت خارج القضايا الرياضية وضد المبادئ المطروحة في كل مكان".

وأردف الإداري الإيراني قائلا: "قبل دقائق من المباراة خرج الاتحاد من الملعب من جانب واحد وأعلن الحكام الغاء المباراة، وسنقدم شكوانا مرفقة بالوثائق إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

بالمقابل، قال اتحاد جدة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "إكس" (تويتر سابقا): "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله يوم الاثنين للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان أصفهان تم إبلاغه من قِبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد، وبإمكان الفريق مغادرة الملعب، ووفقاً لذلك غادرت بعثة النادي الملعب متجهة للمطار".

وأردف النادي السعودي قائلا: "النادي سيتابع حيثيات الموضوع، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح".

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية قد نقلت أن لاعبي اتحاد جدة غادروا ملعب المباراة بسبب وجود "صور ولافتات سياسية"، تداول عدد من المغردين صورا تُظهر وجود تمثال لقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، عند الممر الذي يدخل منه لاعبو الفريقين إلى الملعب.