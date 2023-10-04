دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن هناك اتفاق بين طهران والرياض على إعادة مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان، مشيرا إلى أنه تواصل مع نظيره السعودي بهذا الشأن، وفق ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) الأربعاء.

وقال عبداللهيان إن الاتفاق قد تم بين إيران والسعودية على إعادة المباراة التي أُلغيت بعد انسحاب الاتحاد السعودي بسبب "صور ولافتات سياسية" في ملعب المباراة.

وانتشرت صور تُظهر وجود تماثيل لقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، عند ممر دخول اللاعبين إلى أرضية ملعب "نقش جهان".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه كان على "تواصل مباشر" مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بشأن إلغاء المباراة.

وأكد عبداللهيان أن العلاقات مع السعودية "تسير في الطريق الصحيح" وقال: "یجب علینا عدم السماح للرياضة بأن تُصبح أداة سياسية بيد أي طرف"، وفقا لإسنا.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه يجب على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن يُبدي رأيه في إمكانية إعادة المباراة بين الفريقين.