دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يُفاجئ باريس سان جيرمان.. وبرشلونة يهزم بورتو

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دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يُفاجئ باريس سان جيرمان وبرشلونة يهزم بورتو
لاعبو نيوكاسل يونايتد يحتفلون بالفوزCredit: Michael Regan/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي بـ4 أهداف لواحد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

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وجاءت رباعية فريق "الماكبايس" عن طريق ميغيل ألميرون ودان بورن وساين لونجستاف وفابيان شار، فيما أحرز لوكاس هيرنانديز هدف النادي الباريسي الوحيد.

وتغلب نادي برشلونة الإسباني على نظيره بورتو البرتغالي بهدف وحيد بأقدام فيران توريس، فيما تفوق نادي لاتسيو الإيطالي على نادي سلتيك الاسكتلندي بهدفين لواحد.

وانتصر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على نادي لايبزيغ الألماني بـ3 أهداف لواحد، ونادي شاختار دونيتسك الأوكراني على نادي رويال أنتويرب البلجيكي بـ3 أهداف لـ2، وبذات النتيجة فاز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه فاينورد الهولندي.

بينما تعادل نادي إسي ميلان الإيطالي مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف، فيما تعادل نادي النجم الأحمر الصربي مع نادي يونغ بويز السويسري بهدفين لمثلهما.

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