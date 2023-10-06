ملك المغرب يعين فوزي لقجع رئيسا للجنة مونديال 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، قرارا بتعيين فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، رئيسا للجنة مونديال 2030، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

وقالت الوكالة إن التعيين يأتي عقب تصويت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اعتمد بالإجماع ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وأضافت: "استقبل الملك محمد السادس، الخميس بالقصر الملكي بالرباط، فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وعينه رئيسا للجنة كأس العالم 2030 ".

وتابعت: "أعرب الملك عن الأمل والإرادة في أن يكون تنظيم هذه التظاهرة العالمية مدفوعا بطموح قوي ينبني على مشروع قادر على ضمان النجاح الكبير لهذه الدورة".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قال، الأربعاء، في بيان: "وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على أن الترشيح الوحيد سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، التي ستستضيف الحدث في عام 2030".

وأضاف: "في عام 2030، ستجمع بطولة كأس العالم لكرة القدم 3 قارات و6 دول، مما يدعو العالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة والمئوية وكأس العالم لكرة القدم نفسها".

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "في عالم منقسم، يتحد الفيفا وكرة القدم. وافق مجلس فيفا، الذي يمثل عالم كرة القدم بأكمله، بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم، الذي أقيمت نسخته الأولى في الأوروغواي عام 1930، بالطريقة الأنسب. ونتيجة لذلك، سيتم الاحتفال في أمريكا الجنوبية وستنظم ثلاث دول في أمريكا الجنوبية - الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي - مباراة واحدة لكل من منهم بكأس العالم 2030".

وأضاف: "ستقام أول مباراة من هذه المباريات الثلاث بالطبع في الملعب، حيث بدأ كل شيء، في ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو (عاصمة أوروغواي)، على وجه التحديد للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم".

وتابع رئيس الفيفا: "في عام 2030، سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة من نوعها، 3 قارات - إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية - 6 دول - الأرجنتين والمغرب وباراغواي والبرتغال وإسبانيا وأوروغواي - ترحب بالعالم وتوحده بينما تحتفل معًا باللعبة الجميلة، المئوية وكأس العالم".