دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الإثنين، عن فخره بمواطنه، لاعب كرة القدم في نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعدما كشف الهلال الأحمر المصري عن تبرع صلاح لمساعدة أهالي قطاع غزة، دون الكشف عن قيمة التبرع.

وكتب ساويرس تعليقًا على مدح الإعلامي المصري عمرو أديب، لصلاح، قائلا: "مهما عمل ومهما اتبرع لن يرضى عليه الحاقدون ولن يسكت المهاجمون".

وأردف رجل الأعمال المصري قائلا: "فنحن امة تكره النجاح وتبحث عن الفشل… أنا يا محمد فخور بك وبأخلاقك ومصريتك".

ووجه الهلال الأحمر المصري رسالة شكر لصلاح على تبرعه لمساعدة أهالي غزة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وتعرض لاعب نادي ليفربول لانتقادات خلال الأيام الماضية من جانب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم إعرابه عن تضامنه مع أهالي غزة في ظل الصراع المشتعل حاليا.

ويشن الجيش الإسرائيلي قصفا على غزة منذ السبت الماضي ردًا على هجوم نفذته حركة حماس على مدن ومناطق إسرائيلية في "غلاف غزة".