"الهلال" السعودي يكشف طبيعة إصابة نيمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نادي الهلال السعودي، الأربعاء، عن طبيعة إصابة لاعب الفريق، نيمار دا سيلفا، التي تعرض لها خلال مباراة منتخب البرازيل ونظيره الأوروغواي، فجر الأربعاء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخرج النجم البرازيلي من المستطيل الأخضر عند الدقيقة 44 من زمن المباراة، بعد أن عرقله لاعب المنافس في منتصف الملعب، ليتم إخراجه عبر نقالة متأثرا بإصابة بالغة، ثم ظهر وهو يتكئ على العكاز.

وكتب فريق "الأزرق الهلالي" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أوضحت الفحوص الطبية تعرض لاعب ‎كبير آسيا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقا، وبرنامج علاجي يتحدد مدته بعد العملية"، مضيفا: "يعود لنا أقوى".

ومن المتوقع غياب نيمار (32 عاما)، الذي انضم لنادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، عن الملاعب لفترة طويلة، نظرا لخطورة الإصابة.