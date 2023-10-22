دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد اللاعب كريستيانو رونالدو استمراره في اللعب مع نادي النصر السعودي، مُشيراً إلى أنه سينهي مسيرته مع الفريق حينما يطلب جسده ذلك.

وكان النجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عامًا، قد سجّل هدفًا، ليساهم في فوز فريقه "العالمي" على نظيره ضمك بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري "روشن".

عقب المباراة، تحدّث رونالدو لقناة "SSC" السعودية، قائلاً: "كنا نعلم أنها مواجهة صعبة جدًا، عدنا بعد فترة التوقف الدولي وبعد قضاء بعض الوقت مع عائلتنا، تلقينا هدفًا ولكن استطعنا العودة".

وعن إمكانية استمراره مع نادي النصر خلال السنوات المقبلة، قال كريستيانو رونالدو: "خطوة بخطوة، بالتأكيد، سألعب هذا العام والعام المقبل، وبعد ذلك، إذ قال جسدي: يا كريستيانو استمر، سأستمر".

وأعرب النجم البرتغالي عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية، وبالدعم الذي يتلقاه من الجماهير.