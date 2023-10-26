نشر الأربعاء ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على منافسه إسي ميلان الإيطالي، بثلاثية نظيفة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأربعاء، في قمة مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيليان مبابي وكولو مواني ولي كانغ إن ثلاثية النادي الباريسي، في الدقائق 32 و53 و89 من زمن المباراة.

و حول نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أمام نادي يونغ بويز السويسري، على أرض ملعب الأخير وبين جماهيره.

و في ذات الجولة، تغلب نادي بوروسيا دورتموند الألماني على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدف وحيد، ونادي لايبزيغ الألماني على نادي النجم الأحمر الصربي بثلاثية لواحد.

وتفوّق نادي بورتو البرتغالي على نادي رويال أنتويرب البلجيكي بأربعة أهداف لواحد، ونادي فاينورد الهولندي على نادي لاتسيو الإيطالي بثلاثية لواحد.

وحقق نادي برشلونة الإسباني الفوز على نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين لواحد، بينما سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على نتيجة مواجهة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ونادي سلتيك الاسكتلندي.