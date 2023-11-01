داخل ملعب الغولف الحصري للغاية والخاص بمايكل جوردان

تعرف إلى لاعبة الغولف الأكثر تتويجًا بين الهواة على الإطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هناك ركن صغير في العالم يعتز به أسطورة كرة السلة الأمريكية، مايكل جوردان، أكثر من أي ركن آخر.

ولكنّه ليس متعلقًا بكرة السلة.

ورغم نّه أكّد مكانته كأعظم لاعب شهده الدوري الأمريكي للمحترفين على الإطلاق خلال التسعينيات، إلا أنّ جوردان كان ضيفًا منتظمًا في ملاعب الجولف.

أما الآن، فيبدو أنه يستضيف الأشخاص بملعب الغولف الخاص به.

المدخل الرئيسي إلى The Grove XXIII. Credit: Design by Nichols Architects / Photo by Mike Butler

يُعد "The Grove XXIII" بمثابة جنة الغولف الخاصة بجوردان، وهو نادٍ خاص يقع في ضواحي "هوبي ساوند" بولاية فلوريدا الأمريكية.

من المعروف أنّ جوردان يحب رياضة الغولف. Credit: Jacob Kupferman/Getty Images

واسم النادي إشارة إلى قميصه المميز الذي يحمل الرقم 23، وهو حصري للغاية لدرجة أنّه لم يشاهده إلا قلة من الأشخاص، ولم يتمكن إلا عدد أقل حتّى من اللعب فيه.

أول لقاء

المهندس المعماري، بوبي ويد، أثناء تقييم خطته للملعب. Credit: Bobby Weed Golf Design

وقامت شركة "Bobby Weed Golf Design" للمهندس المعماري، بوبي ويد، ببناء أكثر من 20 ملعبًا للغولف من الألف إلى الياء من أمريكا إلى اليابان، كما أنّها جدّدت العديد من الملاعب، بما في ذلك نادي "Hobe Sound's Medalist" للغولف في عام 2015.

ولكن بالنسبة لويد، كانت قائمة المتطلبات التي تلقاها بشأن ملعب جوردان القائمة الأكثر صراحة وصعوبةً على الإطلاق.

جانب من الملعب المُصمّم. Credit: Bobby Weed Golf Design

وبعد القيام باجتماع، شرع فريق ويد ببناء مملكة غولف تليق بجوردان.

وقال ويد البالغ من العمر 68 عامًا لـCNN: "كنت أعلم أنّه سيحظى (الملعب) بالكثير من الاهتمام بسبب مايكل جوردان.. ولم أرغب بأن أخذله".

وشجع المصمم جوردان على الانخراط في تطور المشروع بقدر ما أراد، ودعاه لتتبع التقدم مرة في الأسبوع.

وغالبًا ما زار جوردان الموقع عدّة مرات في الأسبوع.

تحدّي كبير

صورة لجوردان وويد أثناء تشييد الملعب. Credit: Bobby Weed Golf Design

وكان تحويل موقع "عديم المعالم" إلى مكان يمزج بين الحدائق المشذبة في ملعب "أوغوستا ناشيونال"، والتصميم الريفي لملعب "باين فالي"، بمثابة التحدي الأكبر له ولفريقه.

وأراد جوردان ملعبًا يمكنه إثارة وتحدي أعضائه المستقبليين، والذي كان الكثير منهم من بين النجوم الحاليين في جولة PGA.

أراد جوردان بناء منشأة تدريب متطورة. Credit: Bobby Weed Golf Design

وصُمم المسار على شكل حلزون مزدوج يتقاطع عند الحفرة الخامسة والرابعة عشرة.

ولتلبية المطلب الثاني ضمن قائمة جوردان، خصّص فريق ويد 20 فدانًا (81 ألف متر مربع تقريبًا) لبناء منشأة تدريب على أحدث طراز يرى المصمم أنّه لا مثيل لها.

ويمكن صيانة مساري قيادة مزدوجين، ويبلغ طولهما 400 ياردة (366 متر تقريبًا) لظروف محددة، كتشكيل ممرات تناسب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة أو جولة PGA.

ومن الداخل، تمتد مساحة النادي إلى 15 ألف قدم مربع (1،394 متر مربع)، وتشمل مساحات واسعة لغرف تغيير الملابس للرجال والنساء، وصالات داخلية وخارجية، ومرافق الطهي، وتناول الطعام، إضافةً إلى متجر.

"لا يوجد مكان آخر أُفضّل أن أكون فيه"

نظرًا لزيارات جوردان المنتظمة للموقع، لم تكن هناك لحظة فيها عنصر المفاجأة للمالك عند افتتاح" Grove XXIII" رسميًا في خريف عام 2019، ولكن كانت هناك لحظة من الحماس عندما انضم إليه ويد في جولته الأولى من اللعب.

واستذكر ويد تلك اللحظة قائلاً: "نظر إلي (جوردان)، وقال: أنا محظوظ بما فيه الكفاية لاستطاعتي أن أكون في أي مكان في العالم، ولكن لا يوجد مكان آخر أُفضِّل أن أكون فيه أكثر من هنا".