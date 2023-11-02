دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل إعلاميون ومغردون مع تصريحات لاعبة التنس التونسية، أُنس جابر، الخميس، حول تبرعها بجزء من جائزتها المالية، نظير مشاركتها بالبطولة الختامية لرابطة المحترفات للتنس في المكسيك، للفلسطينيين، إذ وصفها بعضهم بـ"فخر العرب".

وقالت جابر في تصريحات أعقبت مباراتها أمام اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا نقلتها عبر صفحتها على "إنستغرام": "أنا سعيدة لكنني لم أكن كذلك مؤخرا، فالوضع في العالم لا يجعلني سعيدة"، قبل أن تغلبها دموعها وتبدو غير قادرة على مواصلة الحديث.

وأردفت نجمة التنس التونسية قائلة: "من الصعب رؤية الأطفال يموتون كل يوم إنه أمر محزن للغاية، لذلك لقد قررت أن أتبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، لا أستطيع أن أكون سعيدة بهذا الفوز وسط ما يحدث، أنا آسفة، كان يجب أن يتعلق الكلام بالتنس لكن رؤية مقاطع الفيديو كل يوم تصيبني بالإحباط، أنا آسفة هي ليست رسالة سياسية هنا بل إنها الإنسانية، أريد أن أرى السلام في هذا العالم فحسب".

وكتب الإعلامي المصري، عمرو أديب: "فيه ناس كلمتها بميت مليون كلمه فى الوقت المناسب والمكان المناسب والموقف المناسب. انس جابر بنت تونس قمه الإنسانية والرقى شكرا لك الرياضي العظيم إنسان عظيم. لا يهمها التمن لا تهمها العواقب المهم المبدأ. الصفات الثابتة في الظروف المتغيرة".

وكتب أحد المغردين: "أُنس جابر فيها رجولة أكثر من عديد المشاهير عرب. أُنس جابر فخر العرب".

وقال مغرد آخر: "التونسية فخر العرب انس جابر لا تتمالك نفسها وتبكي وهي تتحدث عن الاطفال في غزة وعدم قدرتها على الفرح عند الفوز. ستتبرع من اموال الجائزة لاطفال غزة".