بعد سؤاله عن كريستيانو رونالدو.. مدرب نادي النصر ينفعل غضبا على صحفي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انفعل المدير الفني لنادي النصر السعودي، لويس كاسترو، الاثنين، على أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة "العالمي" ونظيره الدحيل القطري في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا، مساء الثلاثاء.

ويغيب اللاعب كريستيانو رونالدو عن المباراة التي تقام على أرض نادي الدحيل، مما دفع الصحفي إلى سؤال مدرب نادي النصر عن سبب غياب النجم البرتغالي، قائلا: "لماذا قرر المدرب إراحة رونالدو في مباراة مهمة مثل هذه؟".

وأظهر المدرب رد فعل غاضب على الصحفي، قبل أن يجيبه قائلا: "كيف علمت بأنني قررت إراحة رونالدو؟!"، مضيفا: "أنا دائما في اللقاءات الإعلامية أعطي احترام كبير للإعلاميين، لكن يجب أن يكون لدى الإعلام احترام لي، عندما أقول إن إمكانيات كريستيانو الجسدية لا تساعده على التواجد في المباراة، لا يعني بأنني أنا من قررت استبعاده".

وتابع: "حالته الجسدية وراء غيابه، لعب مباراة قبل 48 ساعة، سبقها مباراة في مسابقة الكأس ذهبت لأشواط إضافية، هذه ليست المباراة الأولى التي سيغيب فيها رونالدو".

وأكمل لويس كاسترو: "أعلم أن الناس تريد مشاهدة كريستيانو رونالدو، لكن لدينا الكثير من النجوم.. هذا يحدث في كرة القدم".

بعد انفعاله، أعرب مدرب نادي النصر عن اعتذاره للصحفي، موضحا له أنه فهم سؤاله بـ"شكل خاطئ".