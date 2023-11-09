القاهرة، مصر (CNN)-- رفعت وزارة المالية المصرية الحجز على أرصدة نادي الزمالك- أحد أكبر الأندية الشعبية في البلاد- بعد اتفاق على جدولة مديونية مستحقة لمصلحة الضرائب، وفقا لبيان أصدره النادي.

ويأتي هذا بعد فترة من قرار مماثل برفع الحجز عن رصيد النادي ببنك مصر بسبب مديونية مستحقة لرئيس الزمالك الأسبق رجل الأعمال ممدوح عباس.

وتولى رئاسة نادي الزمالك مجلس إدارة جديد برئاسة حسين لبيب، نجم النادي في كرة اليد سابقا، بعد انتخابات جرت يوم 20 من الشهر الماضي.

وعُقدت الانتخابات بقرار من وزارة الشباب والرياضة بعد صدور حكم نهائي في يوليو/ تموز الماضي بعزل رئيس النادي السابق مرتضى منصور، والذي أعلن بعدها بشهر استقالته من كل المناصب داخل نادي الزمالك وعدم ترشحه للانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم إن "إدارة النادي نجحت في رفع الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك، وذلك بعد إجراء تسوية مع وزارة المالية لجدولة مديونية مستحقة لمصلحة الضرائب، وبعد الاتفاق مع رجل الأعمال ممدوح عباس للتنازل عن الحجز الإداري على أرصدة النادي"، مضيفا أن "رفع الحجز يتيح لمجلس الإدارة تحصيل مستحقات النادي وسداد التزاماته خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تشجيع الدولة تطبيق الشمول المالي، والذي يلزم كل الجهات والمؤسسات بالتعامل المالي من خلال القطاع المصرفي".

وفي بيان رسمي لنادي الزمالك، أكد مجلس الإدارة أن "إنهاء أزمة الحجز على الأرصدة كانت ضمن أولويات المجلس عقب تسلمه مقاليد الإدارة".

وأضاف سالم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "نادي الزمالك يواجه التزامات مالية ضخمة خلال الفترة المقبلة أبرزها سداد المستحقات المتأخرة لعدد من الأندية لرفع إيقاف قيد لاعبين جدد بقائمة الزمالك، إضافة إلى مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي وكذلك الموسم الحالي"، وأكد المتحدث على أن "الإدارة قادرة على الالتزام بسداد هذه المستحقات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع الحجز على أرصدة النادي".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر 4 قرارات لإيقاف قيد لاعبين جدد بقائمة نادي الزمالك لكرة القدم بسبب مستحقات للاعب الزمالك السابق الغاني بنجامين أشيمبونج بلغت 180 ألف دولار، ومستحقات رعاية لناديي وادي دجلة، والإفريقي التونسي تصل إلى 15 ألف دولار للأول مقابل رعاية اللاعب إبراهيما نداي، و838 ألف دولار للثاني مقابل رعاية اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، إضافة إلى مستحقات بقيمة 1.5 مليون دولار لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل صفقة عودة اللاعب محمود عبدالرازق (شيكابالا) لصفوف الفريق.

وحول موافقة الزمالك على تقسيط غرامة اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، أكد المتحدث باسم نادي الزمالك على "رفض النادي تماما تقسيط عقوبة اللاعب"، وشدد على "التمسك بتحصيلها مرة واحدة".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية غرمت "كهربا" في أغسطس/ آب 2020 بمبلغ 1.6 مليون دولار لصالح نادي الزمالك بسبب فسخ تعاقده وانتقاله لنادي بالبرتغال.

وقال الدكتور كمال شعيب، محامي رجل الأعمال ممدوح عباس، إن موكله "تنازل عن الحجز على كل أرصدة نادي الزمالك منذ عدة شهور، وتواصل مع مجلس الإدارة الجديد فور توليه المسؤولية لمساندته في كل الإجراءات المتعلقة برفع الحجز على الأرصدة"، غير أنه أوضح أن "مصلحة الضرائب حجزت هي الأخرى على أرصدة الزمالك، وبعد توصل النادي لتسوية مديونيته رفعت وزارة المالية هذا الحجز".

وأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "ممدوح عباس تنازل عن الحجز على أرصدة نادي الزمالك ولكن لم يحصل على مديونيته المستحقة للنادي، البالغة 80 مليون جنيه (2.6 مليون دولار)، وأن قراراه برفع الحجز جاء بعد تغيير مجلس الإدارة وتولي مجلس جديد".