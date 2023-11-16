بعد الفوز بالثلاثية.. مانشستر سيتي يعلن عن تحقيق إيرادات "قياسية"

(CNN) -- سجل نادي مانشستر سيتي رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيمة 712.8 مليون جنيه إسترليني (888 مليون دولار) من الإيرادات لموسم 2023/2022، بعد نجاح الفريق التاريخي بالفوز بالثلاثية.

ويتجاوز هذا الرقم الرقم القياسي السابق البالغ 648.4 مليون جنيه إسترليني (808 مليون دولار)، الذي سجله النادي الشهر الماضي، بينما ضاعف السيتي أيضا أرباحه تقريبا من 41.7 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار) في موسم 2022/2021 إلى 80.4 مليون جنيه إسترليني (100.3 مليون دولار) في الموسم الماضي.

وفي موسم 2023/2022، أصبح السيتي ثاني فريق إنجليزي يفوز بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الموسم، بعد نادي مانشستر يونايتد في عام 1999.

وحسب ما نشره الموقع الرسمي للفريق في تقريره السنوي للسنة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، قال رئيس النادي، خلدون المبارك: "باختصار، شهد الموسم الماضي تحقيق مانشستر سيتي أعظم عام كروي وتجاري في تاريخه العريق".

وأضاف: "في أعقاب الفوز بدوري أبطال أوروبا في تركيا وإكمال الثلاثية، كان السؤال الذي طرح علي كثيرا هو: كيف يمكنك تحقيق ذلك؟"، وتابع:: "الجواب هو مضاعفة الفلسفات والممارسات التي أثبتت جدواها، والتي جلبت لنا هذا النجاح، وتحدي أنفسنا لمواصلة الابتكار المستمر من أجل تحقيق مستويات جديدة من الأداء داخل وخارج الملعب".

وتم تعزيز إيرادات النادي من خلال زيادة قدرها 17.4 مليون جنيه إسترليني (21.7 مليون دولار) في إيرادات يوم المباراة، وزيادة حقوق البث وعدد من الانتقالات الصادرة، ولا سيما بيع كل من رحيم سترلينغ إلى نادي تشيلسي وغابرييل جيسوس وأولكسندر زينتشينكو إلى نادي أرسنال.

في وقت سابق من هذا العام، ذكرت شركة "ديلويت" أن السيتي حافظ على "موقعه في صدارة دوري المال، وللمرة الثانية، حقق النادي أعلى إيرادات في كرة القدم العالمية".

ومع ذلك، فإن النتائج المالية الأخيرة للسيتي تأتي على خلفية اتهام رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للنادي في وقت سابق من هذا العام، بـ"انتهاك أكثر من 100 قاعدة مالية"، والتي تشمل الفشل في تقديم معلومات مالية دقيقة، وعدم الامتثال للعب المالي النظيف بحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (FFP)، والفشل في اتباع قواعد البريميرليغ بشأن الربح والاستدامة.

وقال نادي مانشستر سيتي، الأربعاء: "يقر مجلس الإدارة بوجود عدد من المخاطر والشكوك، التي قد يكون لها تأثير مادي على أداء النادي".

وأحالت رابطة الدوري الإنجليزي نادي مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة، وقال النادي إنه "تفاجأ" بإصدار الخروقات، لكنه "يرحب بمراجعة هذه المسألة" من قبل اللجنة.