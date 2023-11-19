السعودية.. نادي اتحاد جدة يعلن هوية مدربه الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، السبت، عن تعيين الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، في منصب المدير الفني لفريق "النمور"، خلفا للبرتغالي نونو سانتو.

وكشف النادي المتوّج بلقب دوري "روشن" في الموسم الماضي 2023/2022 عن تعاقده مع المدرب البالغ من العمر 47 عاما بعقد يمتد لعام ونصف.

وقال نادي اتحاد جدة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يتمنى مجلس الإدارة التوفيق للمدرب وجهازه المعاون، وأن يساهم مع كافة أعضاء الفريق في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية المعهود عنها الوقوف خلف ناديها، ودعمه طيلة مسيرته".

ورحب فريق "النمور" بمارسيلو غاياردو في تغريدات عدّة، إذ قال في واحدة: "غاياردو قائدا للدفة الفنية في كتيبة النمور"، وقال في أخرى: "المدرسة الفنية الأرجنتينية مجددا في الاتحاد".

وكان مارسيلو غاياردو قد بدأ مسيرته التدريبية مع نادي ناسيونال الأوروغوياني في عام 2011، ثم قاد نادي ريفر بليت الأرجنتيني لقرابة 8 أعوام، حقق خلالها عددا من البطولات.