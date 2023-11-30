دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد الإسباني على نظيره نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل اثنين، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وسجل للفريق "الميرنغي" كل من رودريغو وجود بيلينغهام ونيكو باز وخوسيلو، فيما أحرز جيوفاني سيميوني وأندريه أنجيسا هدفي النادي الإيطالي.

وكان نادي ريال مدريد ضمن تأهله للدور الثاني في "تشامبيونزليغ" بصفته متصدر للمجموعة الثالثة، فيما يقع نادي نابولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

في ذات الجولة، أمطر نادي أرسنال الإنجليزي، الذي بلغ الدور الثاني، شباك منافسه لانس الفرنسي بسداسية، فيما سيطر التعادل السلبي على نتيجة مواجهة نادي بايرن ميونخ الألماني ونادي كوبنهاغن الدنماركي.

وخيم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها على نتيجة مباراة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي غلطة سراي التركي، وبذات النتيجة تعادل نادي إنتر ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي، وبهدف لمثله نادي يونيون برلين الألماني مع نادي سبورتينغ براغ البرتغالي.

وتغلب نادي آيندهوفن الهولندي على نادي نادي إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف لاثنين، وتعادل نادي ريال سوسيداد الإسباني مع نادي ريد بل سالزبورغ النمساوي دون أهداف.