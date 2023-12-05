إشادة بمستوى أحمد حجازي في ظهوره الأول مع اتحاد جدة بعد غياب طويل

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر اللاعب المصري أحمد حجازي، الاثنين، مع نادي اتحاد جدة السعودي للمرة الأولى بعد غياب لفترة زمنية طويلة عن الملاعب بداعي الإصابة، عندما واجه فريق "النمور" نظيره سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وعاد المدافع المصري (32 عاما) إلى المستطيل الأخضر بعد غياب دام لقرابة 6 أشهر، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك حجازي في مباراة نادي اتحاد جدة وضيفه سباهان أصفهان التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 1/2، حتى الدقيقة 76 من زمن المباراة، قبل أن يتم استبداله بزميله عمر هوساوي.

وأظهرت لقطات مصورة جماهير فريق "النمور" وهي تحيي أحمد حجازي عند مغادرته لملعب الجوهرة المشعة.

وأشاد مغردون على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بمستوى المدافع المصري الذي تنتظره مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية برفقة نادي اتحاد جدة.