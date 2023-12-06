يورغن كلوب مشيدا بمحمد صلاح: لاعب استثنائي ولن أدرب مثله

نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، الذي فاز مؤخرا بجائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا، للمرة الثالثة في تاريخه.

وحصل صلاح على هذه الجائزة بعد أن احتل المركز الأول في استطلاع المشجعين، متفوقا على إيرلينغ هالاند ورودري وبوكايو ساكا، وكيران تريبيير وأولي واتكينز.

وبات يفصل محمد صلاح هدف واحد فقط عن الوصول للهدف رقم 200 مع فريق "الريدز" بمختلف المسابقات، والهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وقال كلوب عن صلاح، في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة نادي ليفربول ونظيره شيفيلد يونايتد: "لاعب بأرقامه لست متأكدا من أنني سأقوم بتدريب لاعب مثله مرة أخرى".

وأضاف يورغن كلوب: "تطوره منذ المحادثات الأولى التي أجريناها معا يعد تطورا ونموا مذهلا ومثيرا للإعجاب للغاية، كرجل و كلاعب أيضا".

وأكد كلوب: "محمد صلاح لاعب استثنائي للغاية، رائع على الإطلاق، لا يوجد أدنى شك بذلك".

ويستعد المدرب الألماني لقيادة زملاء صلاح في مواجهة نادي شيفيلد يونايتد، على أرض ملعب الأخير، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في "بريميرليغ".