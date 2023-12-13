نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، هدفا، ساعد من خلاله في فوز "النمور" على نظيره النيوزيلندي أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الثلاثاء، ضمن الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وجاء هدف المهاجم الفرنسي في الدقيقة 40 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الهدف، وصل بنزيما إلى هدفه الـ5 في البطولة، ليعادل عدد أهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغوباني لويس سواريز.

وبات كريم بنزيما أول لاعب في مونديال الأندية على مر التاريخ ينجح في هز الشباك في 4 نسخ مختلفة من البطولة، إذ سبق وأن سجل بقميص نادي ريال مدريد الإسباني خلال أعوام 2014 و2016 و2022.

وتأهل رفاق المهاجم الفرنسي (35 عاما) للدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية الجارية، التي تستضيفها السعودية، على أن يواجه منافسه الأهلي المصري، بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.