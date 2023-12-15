تركيا.. إيقاف رئيس نادي كرة القدم مدى الحياة جراء الاعتداء على الحكم

نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الخميس، إيقاف فاروق كوكا، الرئيس السابق لنادي أنقرة غوجو، عن ممارسة كرة القدم مدى الحياة بعد اعتدائه على أحد الحكام.

وكان كوكا ركض إلى الملعب ولكم الحكم خليل أوموت ميلر في وجهه بعد تعادل فريقي أنقرة غوجو وريزسبور، خلال المباراة التي أقيمت يوم الاثنين، ونقل الحكم إلى المستشفى عقب الاعتداء وخرج يوم الأربعاء.

وقال ميلر إن كوكا لكمه في وجهه تحت عينه اليسرى، وبعدما سقط على الأض ركله اثنان آخران، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضاف: "قال لي فاروق كوكا وللمسؤولين الآخرين سوف أقضي عليك، سأقتلك".

وعوقب كوكا بالإيقاف لمدة 5 سنوات، ولكن لأن العقوبة تتجاوز 3 سنوات، فإنها ستكون إيقاف مدى الحياة، وكذلك سيلعب ناديه أنقرة جوكو 5 مباريات على أرضه دون جمهور، مع تطبيق غرامة بقيمة 2 مليون ليرة تركية (حوالي 69 ألف دولار).