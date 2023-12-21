هدف "عالمي" لهاري كين يلفت الأنظار في الدوري الألماني

نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل هاري كين، لاعب نادي بايرن ميونخ، هدفا في شباك نادي فولفسبورغ، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وجاء هدف المهاجم الإنجليزي في الدقيقة 43 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن زاوية شباك المنافس

وساهم هدف كين في فوز فريق "البافاري" على مضيفه فولفسبورغ بنتيجة 1/2، في الجولة الـ16.

ووصل هاري كين للمساهمة التهديفية رقم 26 في الدوري الألماني هذا الموسم 2024/2023، إذ سجل 21 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة، في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

إليكم أبرز التعليقات عن هدف المهاجم الإنجليزي:

