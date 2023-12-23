للمرة الأولى.. مانشستر سيتي يفوز بلقب مونديال الأندية

نشر الجمعة ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لقب بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه على نظيره فلومينينسي البرازيلي بأربعة أهداف لواحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الجمعة.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق "السيتيسينز" كل من جوليان ألفاريز (ثنائية) وفيل فودن وبخطأ من لاعب المنافس، في الدقائق 1 و27 و72 و88 من زمن المباراة.

ونجح نادي مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، في تحقيق لقب مونديال الأندية، للمرة الأولى على مر تاريخه.

في النسخة الحالية من البطولة التي استضافتها السعودية، حلّ النادي البرازيلي في مركز الوصافة، والنادي الأهلي المصري في المركز الثالث، بطل دوري أبطال إفريقيا، ونادي أوراوا رد دايموندز الياباني.