دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، السبت، بيانًا رسميًا، طالب من خلاله المجتمع الرياضي الدولي باتخاذ "موقف حاسم" لوقف "العدوان" على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من قِبل الجيش الإسرائيلي.

ودعا اتحاد كرة القدم في الأردن، المجتمع الرياضي الدولي إلى فرض عقوبات على الرياضة الإسرائيلية، وإبعاد منتخباتها وأنديتها ولاعبيها وممثليها عن أي بطولات أو تجمعات.

وقال الاتحاد الأردني في بيانه: "نشدد على أهيمة وضرورة أن يتخذ المجتمع الرياضي الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته موقفًا واضحًا وصريحًا، يجسد من خلاله دوره المؤثر ورسالته النبيلة، لحماية المدنيين والأبرياء، ووقف العدوان الوحشي والانتكهات اللإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، حسب قوله.

كما دعا الاتحاد إلى "عزل كامل وفوري" لـ"الاتحادات الرياضية في إسرائيل"، وذلك "لحين انصياع دولة الاحتلال للمطالبات الدولية، بوقف الاعتداءات والجرائم البشعة بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وتوفير ممرات آمنة لتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة"، حسب البيان.

وأشار اتحاد كرة القدم في الأردن إلى أن "التجاهل الصارخ للقوانين الأخلاقية والإنسانية، (أدى) إلى تحويل مرافق كرة القدم في غزة إلى مواقع للأذى والإذلال والإساءة للمدنيين والأطفال الأبرياء، وجرّده من غرضه الأساسي كمساحات للفرح والأمل"، على حد تعبيره.

وقال الاتحاد الأردني إنه مطالباته "تنسجم... مع المواقف السابقة للاتحادات واللجان الرياضية الدولية والقارية، بمختلف مؤسساتها وهيئاتها، والتي سارعت دومًا لاتخاذ مواقف حاسمة غير مترددة، لنبذ العنف والظلم والتمييز العنصري، ومجابهته بكافة أشكاله، ونصرة الإنسانية والقضايا المجتمعية، وحماية المعتقدات والأقليات"، حسب قوله.