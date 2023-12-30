موسم الرياض يوضح سبب عدم إقامة مباراة السوبر التركي

نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- أصدر موسم الرياض، الجمعة، بيانا بشأن مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي فنار بخشه وغلطة سراي، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وقال موسم الرياض، في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس": "كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقاً للوائح والأنظمة الدولية".

وأضاف: "تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".

وأكد موسم الرياض في البيان على "الاعتزاز بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي".

يذكر أن CNN TURK كانت قالت في وقت سابق إنه تم تأجيل المباراة لأسباب تنظيمية، إذ رفضت السلطات السعودية رفع عبارات سياسية وارتداء قمصان تحمل صور لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأصدر الاتحاد التركي لكرة القدم بالتعاون مع نادي غلطة سراي ونادي فنار بخشه بيانا رسميا حمل الإعلان عن تأجيل المباراة، بسبب بعض "المخالفات في التنظيم".

وأعرب الاتحاد التركي والناديان عن امتنانهم لاتحاد كرة القدم في الدولة المضيفة والمؤسسات ذات الصلة على جهودهم في تنظيم كأس السوبر.

وسبق للسعودية أن استضافت أحداث رياضية في أكثر من مناسبة، كان منها السوبر الإيطالي والسوبر الإسباني.