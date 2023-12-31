نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بياناً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، طالب من خلاله المجتمع الرياضي الدولي باتخاذ "موقف حاسم" لوقف ما وصفه بـ"العدوان" على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من قِبل الجيش الإسرائيلي.

ودعا اتحاد اللعبة الشعبية الأولى في سوريا المجتمع الرياضي الدولي إلى فرض عقوبات على الرياضة الإسرائيلية، وإبعاد منتخباتها وأنديتها ولاعبيها وممثليها عن أي بطولات أو تجمعات.

وجاء ذلك على غرار ما دعا إليه الاتحاد الأردني، السبت.

وقال الاتحاد السوري في بيانه: "نؤكد على أن يتبنى المجتمع الرياضي الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته موقفاً صريحاً وواضحاً من العدوان البربري والوحشي، والانتهاكات اللإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال في فلسطين، وذلك من خلال دوره المؤثر ورسالته النبيلة لحماية المدنيين والأبرياء..."، حسب قوله.

وقال الاتحاد السوري إنه "يجب فرض عقوبات مشددة ورداعة على الاتحادات الرياضية في كيان الاحتلال، وعزلها بشكل كامل وفوري عن المجتمع الرياضي الدولي، وإبعاد وتجميد المنتخبات والأندية واللاعبين وممثلي الكيان الغاشم عن أي بطولات أو تجمعات، وذلك لحين انصياع دولة الاحتلال للمطالبات الدولية، بوقف الاعتداءات والجرائم البشعة بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ووقف تهجير الفلسطينيين، وتوفير ممرات آمنة لتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إليهم"، حسب تعبيره.

وتابع الاتحاد السوري أن "ما يطالب به الاتحاد هو خطوة في وجه التجاهل الصارخ للقوانين، وللمبادئ الأخلاقية والإنسانية، والذي أدى لتدمير المنشآت الرياضية في قطاع غزة، وإيذاء المدنيين والأطفال الأبرياء، في سعي مستمر للاحتلال لتجريد المنشآت الرياضية من هدفها الأسمى بكونها مساحات للفرح والأمل"، على حد قوله.

وأكمل الاتحاد السوري: "يطالب الاتحاد، الاتحادات واللجان الرياضية الدولية والقارية بضرورة نصرة الإنسانية والقضايا الاجتماعية، وحماية المعتقدات والأقليات، ونبذ العنف والظلم وكافة أشكال التمييز العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، مؤكداً على ضرورة الضغط لوقف الحرب على غزة و"العدوان" على الأراضي الفلسطينية "المحتلة".