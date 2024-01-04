دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO)، الأربعاء، عن قائمتها لأفضل اللاعبين خلال عام 2023، على أن يتم اختيار منهم تشكيل يضم أبرز 11 لاعبا حول العالم.

وتضمنت القائمة 23 لاعبا قد حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، بناء على أدائهم في الفترة من 1 أغسطس/ آب من عام 2022 إلى 20 من الشهر ذاته من عام 2023.

وتواجد في القائمة كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، والفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، فيما شهدت غياب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

حراس المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا، الأرجنتين)، إيدرسون (مانشستر سيتي، البرازيل)، تيبو كورتوا (ريال مدريد، بلجيكا).

خط الدفاع: جون ستونز (مانشستر سيتي، إنجلترا)، كايل ووكر (مانشستر سيتي، إنجلترا)، فيرجيل فان دايك (ليفربول، هولندا)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد، البرازيل)، روبن دياز (مانشستر سيتي، البرتغال)، أنطونيو روديغر (ريال مدريد، ألمانيا).

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد، كرواتيا)، رودري (مانشستر سيتي، إسبانيا)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي، البرتغال) فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد، أوروغواي)، جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند/ريال مدريد، إنجلترا)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي، بلجيكا)، إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي/برشلونة، ألمانيا).

خط الهجوم: كريم بنزيما (ريال مدريد/الاتحاد، فرنسا)، هاري كين (توتنهام هوتسبر/بايرن ميونيخ، إنجلترا)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان، فرنسا)، كريستيانو رونالدو (النصر، البرتغال)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد، البرازيل)، إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي، النرويج)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/ إنتر ميامي، الأرجنتين).

ومن المقرر أن تعلن الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين بالتعاون مع الاتحاد الدولي (فيفا) عن التشكيلة المثالية من أفضل 11 لاعباً حول العالم في يوم الاثنين الموافق 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلال حفل توزيع جوائز "The Best FIFA".