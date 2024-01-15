دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون على منصة "إكس"، تويتر سابقا، على صورة لأمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يتابع كلمة الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، أثناء حضوره مباراة المنتخبين الإيراني والفلسطيني ضمن بطولة كاس آسيا المقامة في قطر.

ونشرت الشيخة مريم آل ثاني الصورة عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا، وعلقت عليها بالقول: "غزة في القلب".

من جانبه، كتب الإعلامي القطري، جابر الحرمي: "الزعيم العربي والاسلامي الوحيد الذي كسر حصار غزة وزارها في 2012 ودعا لقمة من أجلها عندما تعرضت لعدوان في 2008-2009 ، يُتابع اليوم خطاب أبو عبيدة ليؤكد أن فلسطين في القلب"، على حد قوله.

وتم تداول الصورة بشكل واسع عبر عدد من وسائل الإعلام وبين مجموعة من المدونين القطريين الأحد.

وكان منتخب إيران قد تفوق على نظيره الفلسطيني برباعية مقابل هدف وحيد في مستهل مشوار المنتخبين في كأس آسيا.