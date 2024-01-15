أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بدأ نادي كرة قدم ثانٍ في تركيا تحقيقًا تأديبيًا ضد لاعب إسرائيلي. وقال نادي باشاك شهير، ومقره إحدى ضواحي إسطنبول، إنه بدأ تحقيقًا تأديبيًا ضد اللاعب إيدن كارزيف بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب النادي على موقع إكس (تويتر سابقًا)، أن كارزيف "انتهك التعليمات الانضباطية للنادي من خلال النشر على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي بما يتناقض مع حساسيات بلادنا".

ولم يحدد النادي المنشور المعني بالضبط.

وفقًا لإذاعة TRT Haber التركية الرسمية، أعاد كارزيف نشر صورة من حساب آخر بمناسبة مرور 100 يوم على احتجاز حماس للرهائن مع هاشتاغ "BringThemHomeNow".

وتواصلت CNN مع نادي باشاك شهير لكرة القدم للحصول على توضيحات.

وقع كارزيف مع باشاك شهير في يناير/ كانون الثاني 2023، ولا ينتهي عقده حتى عام 2027، بحسب الاتحاد التركي لكرة القدم.

بشكل منفصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن اللاعب الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل – الذي تم اعتقاله بعد عرض رسالة تدعم الرهائن المحتجزين لدى حماس – سيعود إلى إسرائيل، الاثنين.