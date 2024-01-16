دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي، جائزة أفضل لاعب كرة قدم للرجال عن عام 2023، خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأُعلن في حفل أقيم في لندن، مساء الاثنين، عن فوز نجم منتخب "التانغو" بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، والثالثة على مر التاريخ.

وجاء فوز ميسي بالجائزة بناء على أدائه الذي قدمه بين 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022 و20 أغسطس/ آب 2023، فيما فازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم للسيدات، بينما تحصل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، على جائزة أفضل مدرب.

ونستعرض فيما يلي جميع الفائزين بجوائز "ذا بيست":

أفضل لاعب للرجال: ليونيل ميسي.

أفضل لاعبة للسيدات: أيتانا بونماتي.

أفضل مدرب: بيب غوارديولا.

أفضل مدربة: سارينا ويغمان.

أفضل حارس مرمى: إيدرسون.

أفضل حارسة مرمى: ماري فاربس.

جائزة بوشكاش: غييرم مادروغا.

جائزة اللعب النظيف: منتخب البرازيل.