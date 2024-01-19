جوردان هندرسون يعلن رحيله عن "الاتفاق".. والنادي السعودي يعلق

(CNN)-- أعلن قائد نادي ليفربول الإنجليزي السابق جوردان هندرسون، الخميس، رحيله عن نادي الاتفاق السعودي، بعد 6 أشهر فقط من الانضمام إليه.

وقال هندرسون، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يؤسفني أن أقول إنني سأترك الاتفاق بأثر فوري، لم يكن قرارا سهلا ولكني أشعر أنه الأفضل بالنسبة لي ولعائلتي"، فيما وصف بيان للفريق قرار إنهاء عقد اللاعب بأنه "ودي".

وقال رئيس النادي سامر المسحل: "يعتقد النادي و جوردان هندرسون أن هذا القرار السريع، تم اتخاذه دون أي تأخير من أجل الصالح العام للنادي و هندرسون".

وفي يوليو/ تموز الماضي، غادر اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إنجلترا في صفقة انتقال تقدر قيمتها بـ15 مليون دولار (12 مليون جنيه إسترليني) من ليفربول إلى الاتفاق.

وبحسب شبكة ESPN، فإن عقد هندرسون مع النادي السعودي كان لمدة 3 سنوات.

وفي ليفربول، عمل هندرسون كقائد للفريق وفاز بعدد من الجوائز، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" الرياضي، شارك هندرسون في 17 مباراة فقط مع الاتفاق.

وقال سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين: "هذا كله مجرد جزء من كرة القدم، في جميع أنحاء العالم والحياة، في جميع المهن. في بعض الأحيان، على الرغم من بذل أفضل الجهود، لا يتمكن الأشخاص دائما من التكيف أو الاستقرار، مما قد يؤثر على الأداء ويؤدي إلى الإحباط لدى الجميع"، وأضاف: " جوردان هندرسون رجل جيد ومن المؤسف أن الأمور لم تسير على ما يرام معه، لكنه سيكون أول من يعترف بأن الدعم الكامل قد تم تقديمه له والاحترام".

وفي نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن رحيل هندرسون عن الاتفاق، أعلن نادي أياكس الهولندي أنه توصل إلى اتفاق مع اللاعب.

وقال جون فانت شيب، مدرب أياكس، الخميس، عن انضمام اللاعب للفريق إنه "تعزيزا كبيرا لفريقنا، سواء داخل الملعب أو خارجه، لاعب كرة قدم من هذا العيار مهم للعديد من اللاعبين الشباب لدينا".