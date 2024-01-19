نشر الجمعة ، 19 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على الإصابة التي تعرض لها المصري محمد صلاح في مباراة منتخب بلاده أمام غانا في كأس الأمم الإفريقية الخميس، مؤكدا أن الأمر كان بمثابة "الصدمة".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام بورنموث: "نحن في طور تقييم الحالة وسنعلم المزيد".

وأضاف المدرب الألماني قائلا عن إصابة صلاح: "لقد كان الأمر بمثابة الصدمة في تلك اللحظة، كان بمثابة ضربة موجعة، إنه مثل شعور أن تكون في حالة من الزخم ثم تسقط".

وتابع كلوب قائلا: "سنرى ما الوقت الذي سيحتاجه مو (صلاح) للشفاء وسنرى... ليس لدي أي معلومات إضافية حتى الآن".

وأردف المدرب الألماني قائلا عما إذا كان ليفربول يُفكر بإرسال فريقه الطبي لعلاج صلاح: "سنرى... الأمر يعتمد على التشخيص وما يرغب المنتخب المصري بفعله".

وكان صلاح قد غادر مباراة مصر أمام غانا مصابا في الدقيقة 45 من عمر المباراة التي تعادل منتخب بلاده فيها بهدفين مقابل هدفين.