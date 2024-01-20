الاتحاد المصري يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، عن طبيعة إصابة قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، التي تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة "الفراعنة" مع منتخب غانا، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من نهائيات كأس الإمم الإفريقية.

وقال الاتحاد، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن الأشعة التي خضع لها صلاح أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

و أضاف أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما سيغيب عن المباراتين المقبلتين لمنتخب مصر، أمام نظيره الرأس الأخضر(كاب فيردي) في ختام دور المجموعات، وفي مباراة دور الـ16 في حال تأهل الفريق لهذا الدور.

وشارك محمد صلاح لقرابة 135 دقيقة في بطولة القارة السمراء بنسختها الحالية، والتي تقام على أراضي ساحل العاج(كوت ديفوار)، وسجل خلالها هدفا واحدا أمام منتخب موزمبيق.

ويمتلك منتخب "الفراعنة" نقطتين فقط في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية.