دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالنادي الأهلي المصري، خلال حضوره حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر"، الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية، الجمعة.

ونقل الحساب الرسمي لفريق "المارد الأحمر" على منصات التواصل الاجتماعي تصريح غوارديولا عن النادي، وجاء فيه: "الأهلي فريق رائع ولديه جمهور مميز، كنت في إجازة مع عائلتي في مصر وانبهرت بحب الناس للفريق".

وأضاف المدرب الإسباني: "كانوا مميزين في مونديال الأندية ولعبوا مباراة جيدة أمام فلومينيسي، وأصبحوا ثالث أفضل فريق في كأس العالم للأندية".

وكان غوارديولا قد فاز بجائزة أفضل مدرب حول العالم عن عام 2023 بعد قيادته لفريقه في الحصول على ألقاب عدّة، منها: الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

فيما تحصل النادي الأهلي على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وتسلمها رئيس مجلس إدارته محمود الخطيب.