الاتحاد المصري: محمد صلاح سيسافر إلى إنجلترا لاستكمال علاجه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، أن قائد المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سيسافر إلى إنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر، الاثنين، لاستكمال علاجه.

وقال الاتحاد، في بيان عبر فيسبوك: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة و بعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب و نظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه ، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

وكان الاتحاد المصري أعلن، الجمعة، أن صلاح أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول من مباراة "الفراعنة" مع منتخب غانا، الخميس.

وأضاف أن اللاعب سيغيب عن المباراتين المقبلتين لمنتخب مصر، أمام نظيره الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات، وفي مباراة دور الـ16 في حال تأهل الفريق لهذا الدور.

وقبل إصدار الاتحاد المصري لبيانه كان المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، قال في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز على بورنموث نقلها موقع ليفربول عن عودة صلاح إن "هذه هي الخطة، إذا كان هذا قد تقرر بنسبة 100%، فلا أعلم، لكن هذه هي الخطة، ومهما كانت مدة غيابه، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا أو مع فريقنا".

وأضاف: " لقد تحدثت معه مباشرة بعد المباراة، ومنذ ذلك الحين وهو على اتصال بطبيبنا.. والطبيب أخبرني بالخبر، لذلك أعتقد أنه سيعود أنا لست طبيبا، وأود أن أقول إنه إذا تأهلت مصر للنهائي وكان جاهزا قبل النهائي، فربما يشارك مع المنتخب نعم ولم لا؟".

وشارك محمد صلاح لقرابة 135 دقيقة في بطولة القارة السمراء بنسختها الحالية، والتي تقام على أراضي ساحل العاج(كوت ديفوار)، وسجل خلالها هدفا واحدا أمام منتخب موزمبيق.

ويمتلك منتخب "الفراعنة" نقطتين فقط في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية.