عودة محمد صلاح إلى ليفربول تُثير جدلا واسعا.. هكذا جاءت التعليقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار خبر عودة اللاعب المصري محمد صلاح إلى ناديه، ليفربول، لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، جدلا واسعا في الأوساط الكروية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، أن صلاح سيسافر إلى إنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر، الاثنين، لاستكمال علاجه.

وجاء في بيان الاتحاد المصري: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة و بعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه ، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

وأثار هذا الخبر جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي إذ تعرض صلاح لانتقادات من عدد من الجماهير والإعلاميين وصانعي المحتوى الذين رأوا أنه كان يجب أن يستمر مع المنتخب حتى وإن كان مصابا لدفع اللاعبين معنويا على الأقل.

ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات: