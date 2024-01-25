(CNN) -- أعلن نادي أودينيزي الإيطالي، الأربعاء، حظر 5 مشجعين من دخول ملعب "بلوينرجي"، معقل الفريق، مدى الحياة، بعد هُتافات عنصرية موجهة نحو حارس مرمى نادي إسي ميلان، مايك ماينان، وهو صاحب بشرة سمراء، خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإيطالي، السبت الماضي.

وفي البداية تمت معاقبة أحد المشجعين، قبل أن يعلن النادي أنه حدد هوية 4 أشخاص إضافيين "على صلة بالحادث".

وقال النادي الإيطالي: "كما كان الحال منذ البداية، واصل النادي عمله جنبا إلى جنب مع الشرطة"، مؤكداً عزمه المطلق على "معاقبة الجناة كدليل على التزامه الملموس ضد أي شكل من أشكال التمييز".

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي، الثلاثاء الماضي، أن نادي أودينيزي سيلعب مباراة واحدة خلف أبواب مغلقة بعد هذه الواقعة.

وخلال مباراة نادي أودينيزي وضيفه إسي ميلان، تعرض حارس مرمى الأخير لعبارات عنصرية، وحينها توقفت المباراة لبعض الدقائق بسبب مغادرة ماينان لأرض الملعب، قبل أن يتم إقناعة بالعودة واستكمال المباراة.

وعقب صافرة النهاية بفوز إسي ميلان بنتيجة 2/3، قال مايك ماينان في تصريحات نقلها حساب ناديه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد ركلة المرمى الأولى سمعتهم يقومون (الجماهير) بأصوات القرود، وحينها لم أقل شيئا، لكن الأمر حدث مجدداً، وذهبت لإبلاغ المسؤولين بما حدث، لا ينبغي أن يكون هذا موجودا في عالم كرة القدم".

وأضاف: "لكن للأسف ولسنوات عديدة، هذا تكرر، ويجب أن يكون لدينا رد فعل، يجب أن نفعل شيئا، لا يمكنك اللعب بمثل هذه الطريقة".

وتابع: "حسنا، نحن نقبل صافرات الاستهجان، لكن المشكلة في العنصرية.. يجب القيام بأمر ما لتغيير هذه الأشياء".