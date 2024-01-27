دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مهاجم مصر السابق، حسام حسن، إنه يرفض رجوع نجم فريق ليفربول محمد صلاح إلى منتخب مصر، بعدما تركه لتلقي العلاج بالخارج، حتى لو خسر المنتخب المصري نهائي بطولة كأس إفريقيا، مما أثار حالة من الجدل والانتقادات.

وجاءت تصريحات حسام حسن، مهاجم الأهلي والزمالك السابق، والمدير الفني الجديد لفريق "مودرن فيوتشر" المصري، خلال لقاءه مع قناة MBC مصر، مساء الجمعة.

وأضاف حسان حسن: "محمد صلاح بقيمته الكبيرة لابد أن يكون موجودا مع الفريق نفسيا ومعنويا، لأنه سيؤثر على المنتخبات الموجودة في البطولة، ولأن وجوده هيعمل نوعا من القلق إنه في أي وقت هيلعب، لكنه وهو برة لن يكون مؤثرا نفسيا على الفريق، ولا على الفريق الخصم".

وأردف حسام حسن مخاطبا محمد صلاح: "أنا شايف إنك ممكن تتعالج هنا وعندنا الإمكانيات مع الجهاز الطبي.. هيقول: أنا هأتعالج هناك، هأقوله: خليك هناك في ليفربول لحد ما تخف وربنا يوفقك، وإحنا هنا عندنا رجالة".

وقال: "يوجد لاعبون متقاربون المستوى في كل المراكز، وهي فرصة كبيرة أن يثبت اللاعبون أنفسهم، ومعندناش مشكلة خالص في المنتخب".

وأردف حسام حسن موضحا أن "محمد صلاح من أفضل الناس اللي عملت إنجازات خارج مصر في العالم، ومش هتحصل لأي حد تاني، ولكن عند منتخب مصر خط أحمر لأي حد، ولو أنت مصاب ومش هتقدر تلعب فنيا وبدنيا، لازم تساند المنتخب معنويا بوجودك معه".

وأشار حسام حسن إلى أنه سمع خبرا عن إمكانية رجوع محمد صلاح، لو وصل المنتخب لنهائي بطولة كأس إفريقيا المقامة في كوت دي فوار، وأردف موضحا: "لا.. والله لو هنخسر الفاينال، ده حق اللاعبين اللي تعبوا طول البطولة، أنا بتكلم في الأصول وفي الكورة"، في تأكيد منه على رفضه رجوع محمد صلاح لمنتخب بلاده في حال تعافيه من الإصابة وصعود المنتخب للنهائي.

وأثارت تصريحات حسام حسن انتقادات واسعة على منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: