دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن إصابة النجم المصري محمد صلاح تستغرق وقتًا طويلاً للتعافي منها، حتى يتمكن من العودة إلى المستطيل الأخضر.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة منتخب بلاده مع غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وحينها غادر صلاح صفوف "الفراعنة" وتوجه نحو إنجلترا، لتتم معالجته في فريق "الريدز"، وكان من المفترض عودته لأراضي ساحل العاج لاستكمال بطولة القارة السمراء، في حال تعافيه ووصول منتخب مصر للدور قبل النهائي.

وبعد خروج "الفراعنة" من الدور الثاني وقبل مواجهة نادي ليفربول لنظيره تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء، سُئل كلوب عن الحالة الصحية لمحمد صلاح.

وقال يورغن كلوب للصحفيين، الثلاثاء: "مو ليس جاهزًا لهذه المباراة (أمام تشيلسي)، ولا المباراة التالية، وربما المباراة التي تليها أيضًا، لست متأكدًا مما إذا كان هذا سوء فهم في البداية".

وأضاف: "إنه مصاب، وإصابة العضلات تستغرق وقتا، كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير حول إصابته، هو غير متاح في الوقت الحالي، إنه يقوم فقط بإعادة تأهيله".