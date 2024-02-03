دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمو منصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لقطة أظهرت فرحة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح.

وتداول مستخدمون قطريون للمنصة وإعلاميون اللقطة التي أظهرت فرحة أمير قطر بوصول "العنابي" إلى نصف النهائي.

وكان المنتخب القطري قد نجح بحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بفوزه على أوزبكستان بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسيلاقي منتخب قطر نظيره الإيراني في نصف النهائي، في حين سيلتقي منتخب الأردن بنظيره الكوري الجنوبي في المباراة الأخرى بنصف النهائي.

نستعرض فيما يلي أبرز التدوينات: