قطر.. فيديو تصدي حارس المنتخب مشعل برشم لركلات ترجيح بكأس آسيا يثير تفاعلا

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قطر.. فيديو تصدي حارس المنتخب مشعل برسم لركلات ترجيح بكأس آسيا يثير تفاعلا
الحارس مشعل برشم لحظة التصدي لكرة صوب مرماهCredit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحارس مرمى المنتخب القطري، مشعل برشم، وتصديه لركلات ترجيح خلال المباراة أمام منتخب أوزبكستان، السبت.

وكان منتخب "العنابي" قد تفوّق بركلات الترجيح بنتيجة 2/3 على نظيره الأوزبكي، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 1/1، في دور الثمانية.

وكان "العنابي" قد تقدم بالنتيجة أولاً عند الدقيقة 27 بخطأ من لاعب المنافس، ثمّ عادل أوديلجون هامروبيكوف للمنتخب الأوزبكي في الدقيقة 59، واستمر التعادل حتى الدقيقة 120، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخب القطري.

وبلغ "العنابي"، صاحب الأرض والضيافة، الدور نصف النهائي في بطولة القارة الصفراء، على أن يواجه نظيره الإيراني الذي تغلّب على المنتخب الياباني بهدفين لواحد.

وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) بحارس مرمى المنتخب القطري، مشعل برشم، بعد أن تألق بالتصدي لبعض ركلات ترجيح المنتخب الأوزبكي.

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