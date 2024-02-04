صورة أرشيفية لأمير قطر الوالد (يمين الصورة) مع الشيخ جوعان بن حمد (يسار) خلال مباراة العام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشيخ القطري، جوعان بن حمد مع والده الشيخ حمد بن خليفة المعروف بـ"الأمير الوالد" خلال مباراة المنتخب القطري مع نظيره الأوزبكي ضمن منافسات الدور ربع النهائي في كأس آسيا، على أرضية ملعب "ستاد البيت".

ويظهر في الصورة المتداولة قبلة من الشيخ جوعان على رأس الأمير الوالد الذي ظهرت عليه ملامح الفرح، في صورة علقت عليها الشيخة مريم آل ثاني بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيها: "قبلة عن جميع أهل قطر".

وتفوّق المنتخب القطري على نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح بنتيجة 2/3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وكان "العنابي" قد تقدم بالنتيجة أولاً عند الدقيقة 27 بخطأ من لاعب المنافس، ثمّ عادل أوديلجون هامروبيكوف للمنتخب الأوزبكي في الدقيقة 59، واستمر التعادل حتى الدقيقة 120، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخب القطري.

وبلغ "العنابي"، صاحب الأرض والضيافة، الدور نصف النهائي في بطولة القارة الصفراء، على أن يواجه نظيره الإيراني الذي تغلّب على المنتخب الياباني بهدفين لواحد.