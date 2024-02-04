"مبسوطين؟".. نجيب ساويرس يوجه رسالة لمهاجمي محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، رسالة لمنتقدي مواطنه، محمد صلاح، مشيرًا إلى أن ليفربول يبدو "يتيما" بدونه في المباراة الجارية ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب ساويرس عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لكل اللي كان بيهاجم صلاح.. اهوه ليفربول بيلعب من غيره النهارده… مبسوطين؟".

وأضاف رجل الأعمال المصري: "الفريق شكله يتيم من غيره و مغلوب واحد صفر …اتمني له الشفاء العاجل".

جدير بالذكر أن "الريدز" نجحوا بتسجيل هدف التعادل أمام أرسنال قبل نهاية الشوط الأول بثواني.

يغيب النجم المصري عن صفوف ليفربول بعد تعرضه للإصابة في مباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا، ما أجبره على مغادرة بعثة المنتخب إلى إنجلترا وهو الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة.