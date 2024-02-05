المغرب يحسم مصير وليد الركراكي بعد الخروج المبكر من كأس إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في ساحل العاج، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم موقفه من استمرار المدرب وليد الركراكي مدربًا للمنتخب الوطني الأول.

وودع المغرب بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان نشره على موقعه الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي تجديد الثقة في الركراكي ومواصلة الاعتماد عليه كمدرب للمنتخب المغربي.

وجاء في البيان: "عقد السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات عدة اجتماعات تقييمية، بخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كاس افريقيا للأمم المقامة حاليا في كوت ديفوار مع الناخب الوطني السيد وليد الركراكي، الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند دور ثمن النهائي وهو ما ولد لدى جميع مكونات كرة القدم المغربية شعورا بالأسف والحسرة".

وأضاف الاتحاد المغربي في البيان: " كما تم الوقوف على مكامن الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة خاصة في المباراة الاخيرة امام منتخب جنوب افريقيا".

وأردف الاتحاد في بيانه بالقول: "من جهته أكد السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء المنتخب وكرة القدم المكانة التي تستحقها من أجل اسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة في مقدمتها تصفيات كاس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات كأس افريقيا للأمم التي ستستضيفها بلادنا في صيف السنة المقبلة تجسيدًا للرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد لسادس نصر الله لكرة القدم الوطنية".

وتابع الاتحاد المغربي في بيانه: "وبالمناسبة تجدد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الثقة في السيد وليد الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة ،مانحة إياه كل وسائل الدعم والمؤازرة من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها كرة القدم الوطنية بصفة عامة والمنتخب الوطني بصفة خاصة".

وكان الركراكي قد قاد "أسود الأطلس" للوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 كأول فريق عربي وإفريقي يُحقق هذا الإنجاز عبر التاريخ، وحصد المركز الرابع في البطولة.