دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مع تأهل المنتخب الأردني إلى نهائي بطولة كأس آسيا بعد فوزه على منافسه الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، مساء الثلاثاء.

وقال الملك عبدالله، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، فور انتهاء المباراة الحاسمة: "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دومًا بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى".

من جانبها، قالت الملكة رانيا، عبر منصة إكس: "فريق بيرفع الرأس. ألف مبارك الفوز وإن شاء الله الكأس أردني".

سجل يزن النعيمات وموسى التعمري هدفا المنتخب الأردني، في الدقيقتين 53 و66، ليضمن التأهل إلى نهائي البطولة المقامة في قطر. وحقق المنتخب الأردن مراتب متقدمة في البطولة القارية للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يواجه الأردن الفائز من مباراة قطر وإيران.